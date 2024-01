Napoli, rubano furgone con pedana a un ragazzo disabile: sos della famiglia sui social

Il post sui social

“Hanno lasciato mio padre e mia madre in guai grossi, poiché per loro è assolutamente necessario avere una macchina sempre a disposizione per la condizione di salute di mio fratello Alessandro, che purtroppo soffre di crisi epilettiche e può essere necessario trasportarlo di corsa in ospedale”. L’auto, racconta la famiglia, veniva utilizzata principalmente per consentire al giovane di recarsi a visita dal medico oltre a consentirgli di uscire più facilmente di casa e andare a trovare la nonna. Un appello, quello per Alessandro, reso noto e condiviso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che assicura: “Se il mezzo non sarà ritrovato attiveremo una raccolta fondi per aiutare Alessandro e la sua famiglia ad acquistare un nuovo furgone con pedana”.

“Lui ama andare in giro – ha scritto la mamma di Alessandro al deputato Borrelli – ma adesso non sappiamo come portarlo fuori”.