Napoli, ripetuto il miracolo di San Gennaro: sangue liquefatto

Si è ripetuto, nel Duomo di Napoli, il miracolo di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato accolto alle 10:04 da un lungo applauso dei fedeli e da grida di giubilo. Il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per Napoli e la Campania. Il miracolo avviene tre volte l'anno: a settembre, nel giorno di San Gennaro, nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre.

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue liquefatto Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vogliamo ringraziare il Signore - ha detto tra gli applausi e i giubili il cardinale Crescenzio Sepe - perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà, della sua benevolenza, della sua misericordia del suo amore per noi, per Napoli, per la Campania, per la Chiesa. E anche un invito a tenerci stretto stretto come nostro parente e amico il nostro protettore San Gennaro. Viva San Gennaro".