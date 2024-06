Napoli, investita e uccisa mentre era in kayak: sequestrate diverse barche per accertamenti

I due ragazzi non hanno avuto il tempo di vedere chi vi fosse al timone o quante persone vi fossero a bordo, hanno cercato di richiamare l'attenzione del guidatore alla meglio senza però alcun esito, e si sono lanciati in acqua quando ormai era troppo tardi. Leone si è salvato cercando di stare più tempo possibile sott'acqua, per la 31enne non c'è stato nulla da fare ed è stata colpita dalle eliche. Una volta riemerso, il giovane ha visto il corpo dell'amica, ma non è riuscito ad aiutarla. Ha così preso il kayak per raggiungere la prima imbarcazione e chiedere aiuto.