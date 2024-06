Napoli, ospedale nelle mani del clan Contini: 11 arresti

Già nel 2019 il clan Contini era finito al centro di una maxi operazione che coinvolse l'intera Alleanza di Secondigliano, e cioè anche le famiglie Licciardi e Mallardo, durante la quale vennero notificate da carabinieri, polizia, guardia di finanza e Dia ben 126 misure cautelari (89 in carcere e 36 ai domiciliari e un divieto di dimora in Campania) insieme con un sequestro di beni in tutta Italia da 130 milioni di euro.