Napoli, operaio-eroe ferma la Circumvesuviana e salva cuccioli di cane intrappolati tra i binari

Fermi in mezzo ai binari, paralizzati dalla paura, in imminente pericolo di vita. Ha trovato così Antonio Montuori, operaio della Circumvesuviana, i due cuccioli di cane per i quali ha fermato un convoglio che rischiava di investirli. Un terzo cagnolino era stato messo in salvo più facilmente dai suoi compagni della squadra dell'Eav, Ente Autonomo Volturno, arrivati sulla tratta Torre Annunziata-Villa Regina, nel Napoletano, dopo la segnalazione della presenza di animali vaganti da parte di alcuni macchinisti. La foto di Montuori, con i cuccioli stretti tra le braccia dopo l'eroico salvataggio, ha fatto il giro del Web e anche il presidente dell'azienda dei trasporti, Umberto De Gregorio, ha voluto complimentarsi e ringraziare il suo dipendente per il bel gesto.