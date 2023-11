Napoli, nove arresti per banda del buco: scavavano per derubare negozi | I malviventi traditi da una telecamera

Utilizzavano la tecnica della "banda del buco" per i loro furti.

I carabinieri di Napoli hanno effettuato nove arresti, 5 in carcere e 4 ai domiciliari, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. L'attività di indagine coordinata dalla Procura partenopea, tra marzo e luglio 2022, ha permesso di individuare modus operandi, ruoli e compiti dei componenti della banda, che ha colpito in particolare in un noto negozio di abbigliamento di via Chiaia e in un'antica biblioteca, l'ex complesso ospedaliero Gesù e Maria.