Napoli, Noemi si è svegliata: "Voglio le mie bambole" | I medici del Santobono: "Respira spontaneamente"

La bimba è quindi cosciente, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, e avrebbe avuto modo di dire qualche parola ai genitori. Giovedì, si legge ancora nel comunicato, "la piccola è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra così da permettere di liberare i bronchi da muchi e coaguli". La prognosi rimane riservata.



Come confermato da fonti interne all'ospedale, Noemi ha aperto gli occhi come conseguenza di una sedazione meno profonda di quella a cui era stata sottoposta nei giorni scorsi.Le stesse fonti confermano che la bimba, proprio perché si trova in uno stato di sedazione, non può ancora interagire con le persone che la circondano, a cominciare dai genitori. I segni di miglioramento della respirazione sono evidenti, ma è ancora aiutata dai macchinari.