Napoli, morti per amianto: rinviato a giudizio ex ad di Eternit

L'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, ex amministratore delegato di Eternit, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Napoli, per omicidio volontario con dolo eventuale. L'accusa si riferisce alla morte di sei operai e due loro familiari per cancro provocato dall'esposizione all'amianto nello stabilimento Eternit di Bagnoli. Il processo comincerà il 12 aprile.