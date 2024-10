Lite per futili motivi, 48enne ucciso a Napoli

A Napoli una lite per futili motivi è finita in tragedia. Il fatto è avvenuto nella notte nel quartiere Materdei, dove un uomo di 48 anni è stato ucciso con un fendente. Le immediate attività intraprese dal personale di polizia hanno permesso di identificare il responsabile dell'aggressione: si tratta di un 59enne. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio.