Napoli, lite tra clochard per una coperta contesa: ucciso un 30enne

A Napoli, una lite tra clochard, forse per una coperta o per un materasso conteso, è finita in tragedia. Un 33enne tunisino ha accoltellato alla gola e ucciso un connazionale di 30 anni. L'uomo è stato sottoposto a fermo. L'omicidio è avvenuto nei giardinetti a due passi dal lungomare, dove è stato ritrovato il corpo della vittima. Le indagini condotte dalla squadra mobile con l'ausilio dei militari dell'esercito, hanno permesso di identificare il responsabile.