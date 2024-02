Napoli, liceale disabile esclusa dalla gita perché manca il veicolo per trasportarla: la madre denuncia

A Napoli, una liceale affetta da tetraparesi non ha potuto partecipare a una gita (uno spettacolo teatrale inclusivo), organizzata proprio per lei, perché non c'era un veicolo adatto per trasportarla.

La madre della ragazza si è recata dai carabinieri per presentare una denuncia, nella quale ha riferito di essere venuta a conoscenza dell'accaduto solo a cose fatte, proprio il giorno della gita, precisamente quando è tornata a scuola per riprendere la figlia, che ha atteso l'orario di uscita in un'altra classe. Secondo l'accusa della donna, il veicolo per trasportare la giovane non sarebbe stato neanche previsto. Inoltre, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Sulla vicenda, indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura.