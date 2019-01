Napoli, latitante tradito dalla festa del figlio: arrestato

Un latitante 46enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri: è stato tradito dai preparativi per la festa di compleanno del figlio: i carabinieri, insospettiti dai movimenti dei suoi familiari, lo hanno individuato in una villetta nell'hinterland. L'uomo, latitante da più di 4 anni, deve scontare 8 anni e 3 mesi di reclusione dopo varie condanne per truffa, sostituzione di persona, associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio.