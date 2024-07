Napoli, intossicati con latte di mandorla offerto da uno sconosciuto: un sospetto portato in caserma

I carabinieri di Napoli hanno portato in caserma un uomo sui 50 anni sospettato di essere il responsabile dell'intossicazione di 7 persone che avevano bevuto latte di mandorla. Il caso era emerso mercoledì, e nel giro di poche ore i militari, dopo aver visionato le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, hanno identificato il sospetto. Ora le indagini puntano però a chiarire il movente del gesto, che per ora non è stato ancora accertato.