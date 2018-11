Napoli, il personale è in malattia: la funicolare chiude in anticipo

La funicolare di Mergellina, a Napoli, ha chiuso in anticipo, alle 14:10, a causa dell'assenza per malattia del caposervizio. Anche la funicolare di Montesanto chiuderà in anticipo, alle 19:10, come fa sapere l'Azienda napoletana mobilità, precisando che non sono disponibili "sostituti" che possano garantire il servizio. Lo stop anticipato si ripete da alcuni giorni, con parecchi disagi per gli utenti.