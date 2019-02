Napoli, "i pentiti devono bruciare": divieto di dimora per 5 persone

Il gip di Napoli ha emesso un divieto di dimora per cinque persone (2 minorenni e 3 maggiorenni) per istigazione a delinquere aggravata da finalità mafiose. L'8 dicembre, per i festeggiamenti dell'Immacolata nel rione Savorito di Castellammare di Stabia (Napoli), bruciarono, davanti alla folla, un manichino con un cappello delle forze dell'ordine e uno striscione con la scritta "Così devono morire i pentiti, abbruciati".