Napoli, false fatture: arrestate 7 persone, sequestro beni per 1,5 mln di euro

Un'operazione della guardia di finanza di Napoli ha portato all'arresto di sette persone, finite ai domiciliari, e al sequestro preventivo di beni per un milione e mezzo di euro. Le persone indagate sono accusate di numerosi reati fiscali, quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Oggetto della frode era la compravendita di batterie per veicoli.