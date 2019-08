Napoli, dottoressa picchiata: pugni in faccia ma non ho paura

Ancora un'aggressione in un pronto soccorso, pugni in faccia per la (presunta) troppa attesa. Adelina Laprovitera, la dottoressa dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, racconta: "Avevo solo detto alla signora di tornare nell'area di attesa dei parenti e poi sarei andata a informarla, lei mi si è lanciata contro colpendomi con pugni in faccia e calci". "Sono schifata - dice - ma non ho paura. Per qualche giorno farò io la paziente", conclude.