Napoli, diffonde in Rete foto di una minorenne nuda: condannato 24enne

Aveva diffuso le foto di nudo che una compagna di scuola gli aveva inviato su Facebook e ora un 24enne di Nola, in provincia di Napoli, è stato condannato a un anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento danni alla vittima, come riporta Il Mattino. L’episodio risale al 2014 quando il giovane, studente di un liceo statale di Nola e poco più che maggiorenne, chiese a una sua compagna di inviargli immagini osé. La studentessa, allora 15enne, inoltrò gli scatti che fecero il giro della scuola.

I due liceali si erano conosciuti durante alcuni corsi di recupero ed erano in contatto attraverso i social. Quando il ragazzo ha chiesto le foto hot alla studentessa, lei ha inviato gli scatti attraverso un falso profilo, creato a insaputa dei genitori. Da quel momento in poi, la ragazza non ha più avuto notizie del compagno di scuola, fino a quando, mesi dopo, la cugina l’ha avvertita che i suoi scatti osé giravano su WhatsApp, in alcune chat di studenti dell’istituto.



L'allora 15enne, dopo un primo momento di silenzio, raccontò l'accaduto ai genitori che denunciaro il ragazzo. I giudici hanno concesso al giovane le attenuanti generiche perché incensurato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.