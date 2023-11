Napoli, diciottenne denuncia: "Violentata da due uomini"

A Napoli una ragazza di 18 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito violenza sessuale da due giovani, al termine di una serata con amiche nei Quartieri Spagnoli.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, la giovane si è presentata dai militari all'alba di domenica in compagnia di due amiche: le tre hanno raccontato di aver incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro, con i quali hanno trascorso del tempo in un locale. Successivamente una delle ragazze si è allontanata con uno dei due in auto, ma improvvisamente si sarebbe presentato anche un altro giovane e avrebbe subito abusi da entrambi.