Napoli, danneggiata l'auto della sorella di Genny 'a carogna | Ultrà pentito dopo condanna per droga

Finora è solo un sospetto, ma il danneggiamento, a Napoli , dell'auto della sorella di Gennaro De Tommaso, noto come Genny 'a Carogna , potrebbe essere una delle ritorsioni contro la famiglia dopo il suo pentimento. L'ex capo ultras del Napoli, infatti, ha deciso di diventare collaboratore di giustizia dopo una condanna in primo grado a 18 anni per traffico internazionale di stupefacenti .

Sconosciuti, nella notte tra sabato e domenica, hanno distrutto un vetro della vettura di Filomena De Tommaso, così come raccontato dalla stessa donna a Il Mattino. La famiglia De Tommaso ha ricevuto numerose minacce. Genny 'a Carogna è stato condannato per un giro di importazione della droga dall'Olanda. La scelta di collaborare, però, non è stata accettata dai parenti, in particolare dal padre. "Lo disconosco, sta dicendo solo balle. Se era uomo e teneva le palle, si faceva la carcerazione", aveva detto l'uomo.