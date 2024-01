Napoli, crollo in un edificio: un ferito

A Napoli un crollo si è verificato in un palazzo nei pressi del Museo Archeologico Nazionale: una persona è stata portata in ospedale per ustioni mentre altre sono state sgomberate.

Lo rende noto il Comune di Napoli. Sul posto sono intervenute squadre della polizia locale e dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora la causa dell'incidente, anche se alcuni parlano di uno scoppio provocato forse da un problema elettrico. Sarebbe esclusa, invece, la fuga di gas. Il cedimento ha interessato un locale bagno al piano terra e un locale al primo piano, al momento disabitato.