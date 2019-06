Napoli, crolla un cornicione: morto un negoziante | Sgomberate 30 famiglie

La vittima del tragico incidente è Rosario Padolino, molto noto tra gli esercenti di via Duomo. Secondo le prime testimonianze, quando si è staccato il pezzo di cornicione il commerciante stava passeggiando a circa 200 metri dal suo negozio. Il cornicione era già stato imbrigliato e sulla strada è caduta una grande quantità di materiale. La via, dove sono in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi, è affollata di turisti.



Trenta famiglie sgomberate - Sono state sgomberate trenta famiglie residenti nel palazzo interessato dal crollo. La magistratura ha autorizzato i lavori di immediata messa in sicurezza della facciata dell'edificio, al termine dei quali tutti i nuclei potranno rientrare.