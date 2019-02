Napoli, comune cambia il nome della strada e chiede una tassa "doppia" per la stessa casa

Non è raro che nel corso degli anni un comune decida di rinominare alcune vie della città. A essere meno ordinaria è invece la situazione nella quale si è trovata Pasqualina, residente nel capoluogo campano, che ha lanciato un appello a "Striscia la Notizia": da quindici anni, il nome della strada dove risiede da "via Mastelloni" a "via Ettorie Giannini" e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se la donna dal 2016 non si fosse vista arrivare una doppia richiesta di pagamento per la tassa sui rifiuti.



Il cambio del nome alla strada ha fatto dunque risultare Pasqualina come proprietaria di due case, quando in realtà l'abitazione è sempre la stessa. Si ritrova così a dover pagare un importo pari a quasi mille euro, il doppio di quanto normalmente dovrebbe versare. Nonostante la richiesta prima al Caf e poi direttamente al comune di Napoli, il problema sembrava tutto fuorché risolto. L'inviato del programma è allora andato di persona al comune, che ha riconosciuto l'errore e provveduto a chiarire la posizione della donna.