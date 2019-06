Napoli: commerciante ucciso dal cornicione, sgomberati i residenti

Trenta famiglie sono state sgomberate a Napoli dal palazzo di via Duomo dal quale si sono staccati i pezzi di cornicione che hanno colpito un commerciante, uccidendolo. La magistratura ha autorizzato i lavori per l'immediata messa in sicurezza della facciata dell'edificio. Una volta ultimati, i residenti potranno rientrare nei loro appartamenti.