Napoli, i nonni paterni di un clan vogliono la nipotina: la madre picchiata e minacciata

Minacce e percosse alla madre anche per piccoli ritardi e cortei armati per scortare i nonni paterni durante gli incontri con la nipotina di tre anni. È quanto sarebbe accaduto ripetutamente nella periferia di Napoli per una bambina contesa tra due famiglie. La piccola è nata dalla relazione, presto conclusa, tra una ragazza e un rampollo del clan De Martino (famiglia malavitosa dell'area orientale di Napoli e, in particolare, del quartiere Ponticelli). Le indagini sono state seguite dai carabinieri di Torre del Greco.