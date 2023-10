Napoli, tre bimbe cacciate di casa dal padre di una di loro: "Avete fatto fuggire il cane"

Le abbandona in strada, sul marciapiede. Le piccole sono terrorizzate, piangono e non sanno cosa fare. Si rifugiano in un negozio di detersivi fortunatamente ancora aperto e chiedono aiuto. Il negoziante non crede ai suoi occhi e compone il 112. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio arrivano in un attimo. Il cane, un meticcio, si era semplicemente nascosto sotto a un letto. Non era mai uscito di casa. Per il 49enne incensurato arriva una denuncia per abbandono di minori.



Le piccole sono state affidate alla moglie del denunciato, in quel momento altrove per alcune commissioni.