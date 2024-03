Napoli, bed & breakfast abusivi nelle case popolari del comune

"Striscia la Notizia" indaga sugli appartamenti per turisti nei palazzi di edilizia popolare

"Striscia la Notizia" indaga sugli appartamenti per turisti a Napoli presenti sui portali online e scopre bed & breakfast abusivi nelle case popolari del comune. L'attività, che spesso registra il tutto esaurito, parte da un minimo di 100 euro a notte e gode di ottime recensioni da parte di ospiti spagnoli, americani, polacchi, francesi e colombiani. Ma che ci fa un attività ricettiva costruita negli stabili del comune? L'inviato del Tg satirico si è recato sul posto, nello stabile di edilizia popolare costruito nel post terremoto per documentare l'attività ricettiva sistemata in un deposito con una finestra ricavata dal restringimento dell'ingresso, il tutto monitorato da videocamere di sorveglianza.

Luca Abete ha contattato il numero disponibile sul sito e chiesto spiegazioni ai responsabili. "Ha ragione è una casa popolare ma stiamo chiudendo. Sono io il responsabile" ha detto l'uomo invitando l'inviato ad accomodarsi fuori. All'arrivo degli agenti della municipale l'uomo viene invitato a mostrare i documenti mentre gli appartamenti vengono messi sotto sequestro penale preventivo. "C'è stata un'attività di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro dell'immobile e alla denuncia per gli occupanti che erano abusivi e quindi sono stati sanzionati amministrativamente dalla polizia turistica" ha concluso il Maggiore Gaetano Vassallo della Polizia locale di Napoli.