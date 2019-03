Napoli, 24enne abusata nella Circumvesuviana: fermati tre italiani di San Giorgio a Cremano

La polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano (Napoli), in relazione agli abusi subiti martedì pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana. I fermati hanno tra i 18 e i 20 anni e sono residenti nell'area vesuviana. Per loro l'accusa è di violenza sessuale di gruppo.

Napoli, 24enne stuprata in ascensore della stazione Circumvesuviana Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La ragazza in lacrime ha chiesto aiuto alla madre - La ragazza era stata notata su una panchina della Stazione Circumvesuviana di Piazza Trento e Trieste, a San Giorgio a Cremano, da alcuni viaggiatori, che avevano allertato il personale della Ferrovia. "Piangeva e diceva al cellulare alla madre - hanno riferito testimoni oculari - che era stata violentata". Sul posto è accorsa una Volante del Commissariato di zona, che ha trovato la giovane donna molto provata, con gli abiti lacerati. E' stata poi portata all'Ospedale Villa Betania in evidente stato di shock.



Presidente Eav: "Nessuna pietà per questi maiali" - Tra i primi a commentare la notizia degli abusi è stato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce anche la linea Circumvesuviana. "Non ci sono controlli che tengono rispetto alla disumanità ed alla bestialità di alcuni individui non definibili `uomini'. Il nostro personale e - ha scritto su Facebook - le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell'ordine. Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pietà, questi maiali saranno presi, non hanno scampo", aveva concluso De Gregorio.