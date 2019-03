Napoli, 24enne abusata nella Circumvesuviana: fermati tre italiani di San Giorgio a Cremano | Violenza ripresa da una telecamera

La polizia ha fermato tre uomini , tutti di San Giorgio a Cremano (Napoli), in relazione agli abusi subiti martedì pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana . I fermati hanno tra i 18 e i 20 anni e sono residenti nell'area vesuviana. Per loro l'accusa è di violenza sessuale di gruppo .

La ragazza in lacrime ha chiesto aiuto alla madre - La ragazza era stata notata su una panchina della Stazione Circumvesuviana di Piazza Trento e Trieste, a San Giorgio a Cremano, da alcuni viaggiatori, che avevano allertato il personale della Ferrovia. "Piangeva e diceva al cellulare alla madre - hanno riferito testimoni oculari - che era stata violentata". Sul posto è accorsa una Volante del Commissariato di zona, che ha trovato la giovane donna molto provata, con gli abiti lacerati. E' stata poi portata all'Ospedale Villa Betania in evidente stato di shock.



Abusi ripresi da una telecamera - Gli abusi compiuti sulla ragazza sono stati ripresi da una delle telecamere di sorveglianza. Lo stupro è avvenuto infatti nel vano ascensore, tenuto fermo al piano mentre le porte si aprivano e chiudevano: la telecamera puntata sull'ascensore ha ripreso le fasi della brutale aggressione. Ai tre fermati, tutti di San Giorgio, tra i 18 e i 19 anni, sono stati sequestrati i cellulari ed è stato prelevato il dna.



Vittima conosceva di vista gli aggressori - La 24enne ha raccontato agli inquirenti che conosceva di vista i suoi tre aggressori. Anche per questo motivo non ha avuto paura nell'entrare con loro nell'ascensore. Da quanto emerso non risulta che i tre aggressori abbiano filmato la violenza con i loro cellulari, anche se sui telefonini, sottoposti a sequestro, verranno effettuate perizie specifiche.



Ragazza già sfuggita ai 3 aggressori - E' emerso inoltre che i tre aggressori avevano giò provato ad abusare della ragazza una ventina di giorni prima, nello stesso luogo, ma la giovane era riuscita a divincolarsi e non aveva denunciato l'accaduto. Ieri, con il pretesto di chiederle scusa per quel fatto, l'hanno invitata con insistenza a fumare uno spinello in loro compagnia, per poi aggredirla. L'hanno violentata a turno, entrando ognuno nel vano ascensore mentre uno degli altri due teneva ferme le porte.