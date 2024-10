Napoli, 21enne muore dopo un'operazione estetica al seno: sospeso il chirurgo

Un chirurgo estetico è stato sospeso dalla sua professione per un anno in seguito alla morte di Alessia Neboso, 21 anni, che si era sottoposta a un intervento al seno. La misura è stata disposta dal giudice in seguito alla richiesta della Procura di Napoli, che ha messo sotto accusa il medico, legale responsabile della struttura estetica ambulatoriale in cui la donna è stata operata. I reati contestati sono concorso in omicidio colposo, concorso in esercizio abusivo della professione medica e falso ideologico. La misura cautelare, in seguito alla richiesta dell'ufficio inquirente partenopeo, coordinato dal procuratore Nicola Gratteri, è stata notificata al chirurgo dai carabinieri del Nas di Napoli.