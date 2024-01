Musicista ucciso a Napoli, arrestato in Spagna un indagato complice dell'assassino

Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, è stato arrestato l'11 gennaio in Spagna, a Barcellona, per una rapina di rolex.

Lo riportano Il Mattino e La Repubblica. Il musicista 24enne fu ucciso il 31 agosto in pieno centro al culmine di una lite scoppiata in piazza Municipio per futili motivi. Mucci, insieme a un altro maggiorenne, la sera dell'omicidio si trovava in compagnia del 17enne accusato di aver sparato a Cutolo. È indicato come complice del minorenne.