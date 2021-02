Musei Vaticani strapieni, visitatori in rivolta: "Abbiamo vissuto l'inferno"

"Abbiamo vissuto l'inferno", "Un museo di criminali", "Sembrava un girone infernale", "Modo di agire inaccettabile", e così via. Sono solo alcuni dei commenti rilasciati dai turisti su Tripadvisor dopo la visita ai Musei Vaticani la scorsa settimana. In molti avevano deciso di festeggiare San Valentino regalandosi un viaggio tra le bellezze custodite nel museo romano, ma l a gita si è rivelata un incubo: super assembramenti e zero organizzazione.

Una delusione anche per gli addetti ai lavori, come le guide turistiche, che si sono sfogate su Facebook: “Quello che ho visto mi ha fatto profondamente vergognare - si legge in uno dei tanti post di lamentela - Un carnaio umano, in totale contrapposizione con le più basilari normative mondiali (non italiane o europee, ma universali) in materia di contrapposizione al Covid-19″.

E ancora: “Mi sono profondamente vergognato - scrive Vincenzo - di aver evidenziato il certo contingentamento nella vendita dei biglietti organizzato dai Musei Vaticani, venendo inesorabilmente smentito. Vergognato di averne esaltato la buona organizzazione, prima di venire nuovamente ed inequivocabilmente smentito dai fatti. Quello a cui ho assistito nel pomeriggio di oggi è un suk inaccettabile durante una pandemia globale.”