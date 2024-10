Multe, in dodici mesi è boom di sanzioni stradali a Milano

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che sempre nello stesso asso temporale (settembre 2023-agosto 2024) sono stati rilevati 10.861 incidenti stradali. Sono 302 sono i casi di omissione di soccorso in cui l'autoradio e la squadra interventi speciali sono intervenuti; 198 sono i responsabili individuati; 6 gli arresti effettuati.

I controlli delle attività commerciali sono stati 19mila e hanno portato come risultato 5.098 sanzioni, 446 sequestri penali, 5.808 sequestri amministrativi. Per la sicurezza urbana sono stati eseguiti 230 arresti, 5.085 sono le persone denunciate a piede libero, di questi 126 sono gli arrestati e 474 sono gli esposti per contrasto di furti e rapine in strada. Novanta, invece, è il numero dei fermi messi in atto dall'Unità reati predatori; 80 sono le denunce in stato di libertà recuperando la refurtiva per un valore di circa 100mila euro.