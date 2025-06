Mugello (Firenze), bambina di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago

Ricerche sono in corso al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), per una bambina di 10 anni scomparsa mentre stava facendo il bagno. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatori e con un elicottero. Le ricerche sono in corso anche a terra nella zona dove la bimba era stata avvistata l'ultima volta prima di sparire.