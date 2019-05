Mps, chiesti otto anni e quattro milioni di euro di multa per Mussari e Vigni

Il pm di Milano ha chiesto una condanna a otto anni e quattro milioni di multa per gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari e Antonio Vigni e sei anni di reclusione e 1,5 milioni di multa per Gianluca Baldassarri. Il processo, a 16 imputati, è incentrato sulle operazioni Santorini e Alexandria, Fresh e Chianti Classico. Chiesta anche la condanna di Nomura e di Deutsche Bank AG, i due istituti di credito imputati in qualità di enti.