Moussa Sangare, chi è l'uomo che ha confessato l'omicidio di Sharon Verzeni

Moussa Sangare, l'uomo fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni, è un 31enne italiano, originario del Mali. Nato a Milano e residente a Suisio, a pochi chilometri di distanza dal comune di Terno d'Isola, dove è avvenuto il delitto. Disoccupato, era già indagato dalla Procura per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota, in conferenza stampa. In particolare alla sorella avrebbe puntato un coltello alle spalle. L'uomo è destinatario di un avviso di conclusione indagini ancora in fase di notifica per questo reato. Non ha precedenti definitivi ed è incensurato.