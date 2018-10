Motociclista perde il controllo e si schianta sul marciapiede: morto

Un motociclista trentenne di Valmadrera (Lecco) è morto in un incidente stradale avvenuto a Malgrate, centro alle porte di Lecco. L'uomo, per cause in corso d'accertamento, è andato a sbattere contro il marciapiede sulla destra della carreggiata. Un impatto fatale, nonostante la corsa al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Lecco.