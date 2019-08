Morto per fumo passivo in un ufficio Asl, Cassazione: sì al maxi risarcimento

I giudici d'Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto che effettivamente l'ufficio dove l'impiegato aveva lavorato era "insalubre" e che questo aveva portato all'insorgenza del tumore e, due anni dopo (nel 2002), alla morte. "Non solo a causa del fumo passivo, ma anche per le ridotte dimensioni" della stanza, dove lavoravano altri due dipendenti, entrambi fumatori.



Il caso giudiziario - La Asl ha provato, col suo ricorso in Cassazione, a contestare che quando il fatto si è verificato le conoscenze scientifiche non erano tali "mettere in guardia i fumatori sui danni alla salute connessi al cosiddetto fumo passivo". Secondo l'azienda sanitaria, erano state attuate tutte le cautele necessarie secondo le norme vigenti all'epoca, visto che solo nel 2003 la legge Sirchia ha imposto il "divieto assoluto" di fumo nei locali chiusi. La sezione Lavoro della Cassazione spiega, invece, che è comunque dovere del datore di lavoro adottare "misure di prudenza e diligenza" e "le cautele necessarie".



La decisione della Cassazione - In questo caso, "non può dubitarsi della correttezza delle argomentazioni, sull'azione del fumo passivo in ambiente inidoneo allo svolgimento delle attività lavorativa senza rischi per la salute", "al di là dell'introduzione di specifiche norme sui divieti di fumo". Doveva infatti "ritenersi pacifica, specie da parte di una struttura sanitaria, la conoscenza dei rischi". In questi casi, per altro "il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità" sulla base della consulenza d'ufficio e dei dati epidemiologici.



Non il primo caso - Non è la prima pronuncia della Cassazione sul fumo passivo. L'anno scorso la Corte condannò la Rai a risarcire con quasi 32mila i danni biologici e morali da fumo passivo subiti da una giornalista, sostenendo che l'azienda non aveva preso provvedimenti contro i dipendenti che continuavano ad appestare i colleghi, nonostante le sigarette fossero state messe al bando in tutti gli uffici e nelle redazioni.