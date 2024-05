Morto Paolo Spada, il medico delle "Pillole di ottimismo" durante il Covid

È morto Paolo Spada, 56 anni, medico diventato famoso sui social negli anni del Covid.

Durante la pandemia curava "Pillole di ottimismo", la rubrica dove cercava di "dare una visione ottimista", non rifugiandosi in un generico "andrà tutto bene", ma ponendo la fiducia, da chirurgo vascolare, nella "scienza". Malato da tempo, da 27 anni lavorava all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Invitava i giovani a "osare per superare i propri limiti".