Noto architetto con un notevole amore per la politica. Questo era Paolo Ramundo, morto dopo una malattia inesorabile. Ramundo è ricordato anche come fondatore de "Gli Uccelli", gruppo politico romano nato prima del '68 che in qualche modo anticipò il sessantotto ma con forme di lotta, di espressione e di denuncia molto originali, surrealiste, un pochino dadaiste, nonviolente. Il 19 febbraio del 1968, quando appunto il ’68 ancora doveva iniziare, aiutati dal professor Portoghesi, si arrampicarono sul campanile di Sant’Ivo alla Sapienza e restarono lì, al freddo e senza mangiare, per 36 ore. Oggi, a piangerne la scomparsa, sono in molti, tra cui il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori.

Il ricordo di Poalo Liguori - "Ho perso un grande amico, Paolo Ramundo, a causa di una malattia inesorabile. Non è il primo di coloro con cui ho vissuto una stagione indimenticabile, ma questa volta sento che non saprei neppure descriverlo o raccontarlo a chi non l’ha conosciuto. Dico solo che è stato un uomo fantastico, sorprendente, travolgente. Mi trovo lontano e non posso fare altro che piangerlo dentro, assieme ad altri. E lo comunico qui, dove so che le parole hanno un senso. Ciao Paolo, non dimenticherò mai il nostro ultimo viaggio a Matera con Roberto".