Morto in azienda a Udine, manifestazioni degli studenti in tutta Italia: "Vogliamo sicurezza e diritti"

Giornata di mobilitazione a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli , il 18enne morto nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in provincia di Udine . La manifestazione è stata organizzata da decine di collettivi studenteschi e da vari rappresentanti degli studenti in tutta Italia. "Questa non è scuola, non è lavoro. Vogliamo sicurezza e diritti, stop Pcto e stage che insegnano la precarietà" è il messaggio dell'associazione Rete degli studenti medi . Durante la manifestazione a Torino ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e i ragazzi.

"Lorenzo ha perso la vita durante una attività che il Ministero dell'Istruzione considerava formativa - dice Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi - Non vogliamo che la sua morte passi in secondo piano. Organizzare con tutti gli studenti e tutte le studentesse questa giornata di mobilitazione per noi è dare un segnale: non vogliamo un'istruzione che ci insegni che il lavoro è morte e precarietà". Secondo la Rete, "da Ministero e Governo non è stato detto nulla sulla morte di Lorenzo. Fare finta di nulla o trattarla come un tragico incidente non è utile a nessuno. Le indagini proseguiranno, ma è evidente che un problema ci sia e sia profondo".



Tensioni a Torino - A Torino il tentativo dei manifestanti di trasformare il presidio in corteo, nonostante il divieto per le restrizioni della zona arancione è stato respinto dalla polizia con alcune cariche di alleggerimento all'altezza di corso Siccardi.

Un secondo indagato nella vicenda - Ci sarebbe una seconda persona indagata nella vicenda della morte di Lorenzo. Si tratterebbe del primo operaio che soccorse il ragazzo, un atto di garanzia anche in vista dell'autopsia, il cui incarico dovrebbe essere disposto venerdì dalla Procura al medico legale Carlo Moreschi.

Fino a questo momento nel registro degli indagati era iscritto soltanto Pietro Schneider, di 71 anni, legale rappresentante dell'azienda. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, l'operaio non avrebbe particolari incarichi in azienda e sarebbe ancora sotto choc per l'incidente. Titolare dell'inchiesta è la pm Lucia Terzariol, le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e ai colleghi della Compagnia di Palmanova.