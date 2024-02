03 febbraio 2024 13:12

E' morto a Ginevra Vittorio Emanuele di Savoia: aveva 86 anni

La notizia diffusa in una nota della "Real Casa". Ancora non sono stati resi noti luogo e data delle esequie. Figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, visse in esilio dal 1946 al 2003