Il cordoglio social per la morte a 37 anni di "Dottor Pet"

Chi era Dottor Pet

Marco Petrini Aveva studiato all’università di Teramo per poi iniziare il suo percorso allo studio veterinario di Tivoli. Infine, si era trasferito in quello di Guidonia nel 2018. Lì era riuscito a farsi adorare da tutti: colleghi, clienti e ovviamente animali che curava con passione. Era inoltre specializzato nella cura delle specie esotiche. Sui social era seguito da quasi 70 mila follower su Instagram e da circa 125 mila su TikTok. Nei suoi video, girati quasi sempre nel suo studio. In modo semplice e coinvolgente e sempre con un pizzico di ironia, rispondeva a domande come: "Perché capibara e cavie peruviane si somigliano?", "Perché alcuni gatti non bevono dalle ciotole?", e ancora: "Cosa hanno in comune polpi e camaleonti?".