Morto Antonio Paolucci, tra i massimi storici dell'arte

È morto a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del polo museale Firenze, ex ministro per i Beni culturali durante il governo Dini e anche direttore dei Musei Vaticani.

Tgcom24

La carriera di Paolucci Nel corso della sua carriera, Paolucci è stato anche sovrintendente, a Venezia, Verona, Mantova, e direttore dell'Opificio delle Pietre dure a Firenze. Nel 1988 è stato nominato sovrintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Prato e Pistoia, ruolo che lo ha portato a occuparsi, nel 1993, dei danni al patrimonio artistico provocati dall'attentato dei Georgofili alla Galleria degli Uffizi. Dal 1955 al 1966 è stato ministro per i beni culturali nel governo di Lamberto Dini.

Con l'istituzione dei poli speciali, nel 2002 Paolucci è stato nominato sovrintendente del Polo museale fiorentino e nel 2004 diviene anche direttore regionale per i beni storici, artistici e paesaggistici della Toscana. Nel 1997, dopo il terremoto in Umbria e nelle Marche, è stato commissario straordinario per il restauro della basilica di San Francesco ad Assisi colpita dal terremoto. Nel 2002 Paolucci è stato nominato soprintendente del Polo museale fiorentino e nel 2004 è diventato anche direttore regionale per i beni storici, artistici e paesaggistici della Toscana.

Nel 2008 ha presieduto una speciale commissione tecnico-scientifica per il progetto di risistemazione della antica piazza Duca Federico a Urbino. Nel 2018 è stato, invece, nominato presidente della Commissione di indirizzo per il concorso di progettazione internazionale volto alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto da Norcia danneggiata dal terremoto dell'Italia centrale del 2016. È stato anche presidente del comitato scientifico per le mostre d'arte nelle Scuderie del Quirinale e vicepresidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.