È morto Alessio Gorla, storico assistente di Silvio Berlusconi

E' deceduto per complicanze del Covid in ospedale in Uruguay, dove si trovava in vacanza con la moglie Daniela. Aveva 85 anni

Gorla è deceduto per complicanze del Covid in ospedale a Punta del Este, in Uruguay, dove si trovava in vacanza con la moglie Daniela. La sua vita professionale era cambiata dopo l'incontro con Berlusconi nel 1982, di cui era diventato assistente per coordinare le attività televisive, per poi essere il responsabile della comunicazione di Forza Italia.

La collaborazione con Silvio Berlusconi - Una laurea in Scienze politiche, aveva lavorato per gli Autogrill Pavesi, poi la sua vita professionale era cambiata dopo l'incontro con Berlusconi nel 1982, di cui era diventato assistente per coordinare le attività televisive. Nel 1993 era stato il responsabile della comunicazione di Forza Italia, dunque uno dei registi della campagna elettorale che aveva portato Berlusconi a Palazzo Chigi nel 1994. "Fu lui a realizzare lo storico incontro televisivo tra Berlusconi e Achille Occhetto. Fu lui a inquadrare la comunicazione professionale ai candidati regionali alla presidenza, tra cui Enzo Ghigo per il primo mandato in Piemonte" ricorda Pier Domenico Garrone, consigliere del ministro Guido Crosetto, fondatore del blog di informazione e consulenza "Il Comunicatore Italiano" e docente di Comunicazione di Milano.

Una carriera in continua ascesa - La carriera di Gorla era proseguita con la responsabilità di Mediaset per l'America Latina. Nel 2002 era diventato poi dirigente di Rai Fiction e successivamente aveva ricoperto incarichi come consigliere di amministrazione di Rai Cinema, Rainet, Raiclick, Rai International, fino a diventare consigliere d'amministrazione della Rai nel 2009. Alla famiglia e al figlio Carlo vanno le condoglianze del direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori, e di tutta la redazione.