Morto a 90 anni Paolo Inzerilli, fu per 12 anni il capo di Gladio

A darne notizia l'Associazione Stay Behind, di cui Inzerilli è stato anche presidente tra il 1996 e il 1998.



"Con grande tristezza, l'Associazione Stay Behind annuncia la scomparsa del generale Paolo Inzerilli, figura di spicco nel panorama dei servizi segreti italiani e un valoroso ufficiale degli Alpini". Così sul proprio sito l'associazione annuncia la morte a 90 anni del generale di corpo d'armata Paolo Inzerilli.

"La sua carriera è stata contrassegnata da una straordinaria dedizione al servizio della patria e dalla sua indiscussa competenza nel campo dell'intelligence militare - si legge sul sito di Stay Behind - Il generale Inzerilli ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, distinguendosi per la sua abilita' e la sua integrità.

"Tra i suoi ruoli più significativi, ricordiamo il periodo trascorso come ufficiale esperto del SISMI, il Servizio segreto militare italiano, dove ha contribuito in modo significativo alla sicurezza nazionale. Inoltre, è stato Presidente dell'Associazione Stay Behind dal 12 maggio 1996 al 26 aprile 1998".