Morti sul lavoro: a Verona un giovane schiacciato da un trattore e a Lecce un operaio cade da un'impalcatura

Altri due uomini sono morti sul lavoro e un terzo è stato ferito in un'esplosione.

Un giovane di 26 anni è stato schiacciato dal trattore che stava manovrando in un'azienda agricola e agriturismo a Fumane (Verona) e un operaio di 72 è deceduto cadendo da un'impalcatura a Lecce, dove era al lavoro per la ristrutturazione di un edificio. Un terzo operaio 35enne è rimasto ferito in un'officina nautica di Livorno in seguito a un'esplosione che ha scatenato un incendio.