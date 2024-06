Morte Saman Abbas, la madre dà il consenso all'estradizione

La madre di Saman, Nazia Shaheen, arrestata il 31 maggio, ha prestato il proprio consenso all'estradizione e non ha fatto istanza di essere rilasciata con cauzione. E' quanto è successo nella prima udienza davanti alla Corte distrettuale di Islamabad per la donna accusata dalla Procura di Reggio Emilia e dai carabinieri di aver ucciso la figlia 18enne a Novellara e condannata all'ergastolo in primo grado, così come il marito Shabbar Abbas, mentre lo zio della giovane, Danish Hasnain, è stato condannato a 14 anni. L'udienza in Pakistan si è svolta a porte chiuse.