Morte Giovanna Pedretti, al vaglio scontrini e video per trovare il cliente della recensione

La ristoratrice ascoltata dai carabinieri

Proprio su quella recensione, per la quale la ristoratrice era stata accusata di averla inventata per farsi pubblicità, Giovanna Pedretti era stata ascoltata dai carabinieri sabato, e ai militari aveva confermato l'esistenza del cliente autore dei commenti omofobi e discriminatori. La donna, che era stata accompagnata in caserma dal marito, aveva però sostenuto di non essere in grado di fornire una descrizione precisa e di non conoscerlo. E durante l'audizione era apparsa nervosa, turbata e tormentata.