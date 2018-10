Morte Desirée, il racconto di un abitante del quartiere: “Qui lo Stato non c’è”

Sembra un palazzo degli orrori, quello dove è stato ritrovato il corpo di Desirée, la ragazzina di 16 anni originaria di Cisterna di Latina, drogata, stuprata e poi uccisa in un quartiere di Roma. “Abbiamo segnalato alle forze dell’ordine lo stato di questo posto ma qui siamo dimenticati. Lo Stato non c’è”. A parlare è il papà dell’uomo che gestisce il bar non lontano dal luogo in cui è stato trovato il corpo. Il figlio ha fatto diverse denunce, ma puntualmente non è stato ascoltato. Le telecamere di Mattino Cinque sono andate a vedere lo stato in cui versa il quartiere. Lo scenario è un edificio occupato per metà diroccato, mura alte che nascondono ciò che accade all’interno.